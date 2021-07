Crash tussen Verstappen en Hamilton opnieuw onder de loep op vraag van Red Bull

Donderdag neemt de internationale autosportfederatie (FIA) de crash tussen Verstappen en Hamilton nog eens onder de loep. En dat op vraag van Red Bull, dat nog steeds woedend is dat Hamilton "slechts" een tijdstraf van 10 seconden kreeg en zo de race nog kon winnen.

Volgens Red Bull deed Hamilton "een wanhoopspoging" in de eerste ronde, omdat het zijn enige kans was om Verstappen in te halen in Groot-Brittannië. De renstal legt zich dan ook nog niet neer bij de beslissing van de racestewards.

Vrijdag diende Red Bull een verzoek in voor een formele review van de crash. Zo'n verzoek wordt alleen goedgekeurd als een team aanvullend en overtuigend bewijs heeft.

Net voor de GP van Hongarije zal de FIA zich dus nog eens buigen over het incident. Red Bull en Mercedes mogen elk drie afgevaardigden sturen om hun zaak te bepleiten. Daarna zullen de stewards analyseren of de strafmaat voor Hamilton te licht of goed was.

Ook in Hongarije zal de crash waarschijnlijk nog een staartje krijgen. Verstappen zal wraak willen nemen op Hamilton: de voorsprong van de WK-leider ging van 33 naar amper 8 punten.