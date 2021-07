Christophe Grégoire wordt coach van Virton (dat 2 spelers onder contract heeft)

Na een hele reeks rechtszaken en een jaar zonder competitie neemt Virton komend seizoen haar plaats in 1B opnieuw in.

Het was nog onduidelijk wie de club zou leiden, maar vandaag bracht Virton klaarheid.



De 41-jarige Christophe Grégoire wordt de nieuwe hoofdcoach. Hij was als speler actief bij Moeskroen, Gent, Anderlecht, Charleroi en Willem II. Grégoire speelde ook 2 keer voor de Rode Duivels. De voorbije 5 jaar deed hij trainerservaring op bij Sprimont en Seraing.



De nieuwe sportief directeur van Virton, Tom Van Den Abeele (42), vervulde die rol in het verleden ook al bij STVV en de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Hij krijgt de uitdaging op zijn bord om van Virton een degelijke tweedeklasser te maken.



Momenteel heeft Virton welgeteld twee spelers onder contract staan. Er wachten Van Den Abeele dus ongetwijfeld drukke weken.



Virton opent het nieuwe seizoen in 1B op zondag 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Westerlo.