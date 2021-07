Braziliaan Ferreira houdt Japanner op het strand van zijn vader van eerste surfgoud

In Tokio staat surfen voor het allereerst op het menu van de Olympische Spelen. Bij de mannen schopte de Japanner Kanoa Igarashi het voor eigen volk tot in de finale.

Het levensverhaal van de 23-jarige surfer is opvallend. Zijn vader was ook surfer, maar verhuisde voor de geboorte van zijn zoon Kanoa naar de VS om daar betere golven te kunnen pakken.

Kanoa heeft de dubbele nationaliteit, maar heeft voor Japan gekozen. Hij begon op zijn 3e met de sport en staat 20 jaar later in de allereerste olympische surffinale, nota bene op het strand dat zijn vader ontdekte als surfgebied.

In de eindstrijd was Igarashi niet opgewassen tegen de Braziliaan Italo Ferreira. Zijn twee beste runs waren duidelijk beter dan die van de Japanner, die meer moeite had met de zware omstandigheden en vaak niet kon doen wat hij wilde en afdraaide.

Het verschil tussen de twee was uiteindelijk bijna 9 punten (15.14 vs. 6.60). Enkel de twee beste runs tellen, de surfers krijgen een halfuur om zoveel mogelijk runs te vervolledigen. Het brons was voor de Australiër Owen Wright.