Bondscoach Vladimir Petkovic verlaat Zwitserland voor Bordeaux

Petkovic was bij Zwitserland de opvolger van Ottmar Hitzfeld na het WK van 2014. "Na 7 jaar heeft Vladimir Petkovic de Zwitserse voetbalbond gevraagd om zijn huidige contract te beëindigen om een nieuwe uitdaging in het Franse voetbal aan te gaan", luidde het in een communiqué van ASF.

"De ASF heeft een akkoord bereikt met de bondscoach en zijn nieuwe werkgever, Girondins de Bordeaux, om zijn contract te beëindigen." De partijen kwamen overeen niets van die overeenkomst publiek te maken.

De coach met Bosnische en Kroatische roots heeft sinds zijn tijd bij Lazio (2012-2013) geen club meer gecoacht. "Ik wil de federatie bedanken om mijn wens in te willigen en mij te laten vertrekken voor een nieuwe uitdaging", voegde Petkovic toe.

"Het waren 7 prachtige jaren bij de Nati, die ik nooit zal vergeten. Ik wil ook iedereen bedanken die mij in deze periode heeft gesteund en begeleid om deze successen voor ons land mogelijk te maken."

"We hebben al tweemaal gewonnen in de kwalificatie voor de Wereldbeker in 2022. Ik wil nu zien hoe de Nati zich plaatst voor het WK zelf."

Zwitserland stootte op Euro 2020 door tot de kwartfinale, een landelijke primeur. Het versloeg in de 1/8e finales wereldkampioen Frankrijk na een geweldige match (3-3 en penalty's (5-4)). In de kwartfinale was Spanje te sterk, het werd 1-1, maar nu verloor Zwitserland de strafschoppen met 1-3.