BMX'ster Elke Vanhoof: "Al tevreden met een eventuele finaleplaats"

De voorbereiding op de Olympische Spelen werd flink verstoord. Elke Vanhoof liep in 2019 een zware hersenschudding op en moest knokken om zich te plaatsen voor Tokio.

"Het is uiteindelijk gelukt op het allerlaatste moment. Tijdens de wereldbeker in Bogota heb ik de laatste punten gesprokkeld. We zijn heel blij dat we hier zijn."

"Ik zou niet weten waar mijn kansen liggen. We gaan er het beste van maken. Ik heb niet de ideale voorbereiding gehad. In Rio had ik die wel en daar haalde ik een 6e plaats. Je staat hier op de Spelen tussen allemaal toppers. Hier moet je gewoon top zijn."



Liggen er kansen voor Vanhoof? "Natuurlijk hoop ik nog altijd op een medaille. Maar dat zal moeilijk worden. Ik denk dat ik blij mag zijn met een finaleplaats. We gaan er alles aan doen. We zijn nu hier, dus we moeten die kans met twee handen grijpen. Ik kan echt niet zeggen waar ik nu sta."