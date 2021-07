BMX'en, hoe begin je daaraan? Cycling Vlaanderen geeft je een zetje

Al is ze deze keer niet geslaagd in haar opzet om de olympische finale te rijden, toch heeft Elke Vanhoof de BMX-sport weer in de kijker gezet. Wil je zelf eens pumpen en jumpen op een BMX-track? Wij sturen je alvast de juiste richting uit.

Chris Jacobs traint de drie Vlaamse BMX-talenten aan de Topsportschool in Gent en is bondscoach van de nationale ploeg. De gedroomde gids dus om ons in te wijden in het BMX'en.

Chris Jacobs tussen zijn poulains Ziko Decoster, Wannes Magdelijns en Tjörven Mertens

Introductie

"BMX staat voor Bicycle Moto Cross en is een van oorsprong Amerikaanse sport die in de jaren '80 naar Europa overwaaide. Het is een erg spectaculaire en uitdagende wielersport, die wereldwijd wordt beoefend", zegt Jacobs. BMX kent twee disciplines: Racing en Freestyle. Chris Jacobs legt uit waar het bij BMX Racing om draait: "In een korte maar hevige sprintrace neem je het rechtstreeks op tegen andere BMX'ers. Je vertrekt van een startplatform en rijdt één ronde op een track vol heuvels en bochten. Springend, sturend en zwevend probeer je als eerste de finish te bereiken. Een wedstrijd begint meestal met enkele kwalificatiereeksen. Daarna volgen zenuwslopende eliminatierondes, die telkens uit drie ritten bestaan. De acht overblijvers rijden de finale."

BMX Freestyle daarentegen is een jurysport waarbij je spectaculaire sprongen en figuren uitvoert op vlakke stukken, obstakels en ramps, zoals in het skaten. Atleten krijgen punten voor uitvoering, moeilijkheidsgraad en originaliteit.

Een race op het BMX Club Circuit in Zolder

Skills

Chris Jacobs ziet drie voorwaarden om een goede BMX'er te kunnen worden. "Techniek is het allerbelangrijkste. De meeste skills leer je tussen 8 en 14 jaar, dus je doet er goed aan jong te beginnen. Daarnaast is een degelijke fysieke conditie meer dan welkom. Tijdens wedstrijden volgen de sessies elkaar immers snel op: meestal om de 25 minuten en dit gedurende twee intensieve dagen. Tenslotte moet je ook mentaal sterk staan, want je kampt steeds tegen andere renners en eliminatie ligt altijd om de hoek. Dat brengt druk met zich mee."

Drempels

Spectaculair en snel, betekent dat ook dat BMX'en gevaarlijk is? Chris Jacobs nuanceert: "BMX'en is niet zonder risico's, maar dat geldt toch vooral vanaf de junioren- tot de elitecategorie. De tracks zijn dan uitdagender en de snelheid ligt er ook hoger dan in de jeugdklassen. Investeren in beschermingsmateriaal is hoe dan ook essentieel." Waarmee we bij het materiaal zijn aanbeland. Wat kost een BMX-fiets? Jacobs: "Dat varieert nogal, zoals bij alle fietsen. BMX'ers van 6 à 7 jaar hebben een prima instapmodel voor enkele honderden euro's. Wil je op latere leeftijd een topfiets aanschaffen, dan mag je al gauw 2500 euro neertellen."

Waar starten?

Vlaanderen telt heel wat BMX-clubs, verspreid over alle provincies. Ze houden vaak instapdagen, initiaties en clinics. Een overzicht vind je op hun websites, zoals deze club in Dessel.

Op de BMX-piste in Gent zijn er bijna dagelijks vrije momenten en initiaties. Je kan er ook als groep terecht, bijvoorbeeld voor een teambuilding. Het BMX Club Circuit in Zolder reserveert wekelijks ook enkele vrije trainingsuren om kennis te maken met de BMX-sport.

Stel dat je de smaak te pakken hebt, hoe kan je dan doorgroeien? Bondscoach Jacobs: "Goed werkende clubs detecteren snel nieuw talent en voorzien extra trainingen. De federaties organiseren regelmatig instroomtesten om toe te treden tot de nationale jeugdselecties. Van daaruit kan je zelfs doorgroeien naar de nationale BMX-selectie vanaf 17 jaar (juniors) en ouder.

Talentvolle BMX'ers kunnen zich ook inschrijven aan de Topsportschool in Gent, waar BMX Racing sinds 2020 is opgenomen in het studieaanbod."

BMX-clubs zetten ook in op meisjeswerking:

Uithangborden

"Met twee olympische deelnames is Elke Vanhoof uiteraard onze beste ambassadeur", zegt Jacobs trots. "Internationaal gezien steken er twee bovenuit. Bij de dames is dat de Colombiaanse Mariana Pajón, met twee keer olympisch goud en een hele waslijst aan wereldtitels. Bij de mannen is Māris Štrombergs uit Letland er ook in geslaagd om zich twee keer tot olympisch kampioen te kronen."