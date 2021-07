Belgian Lions 3x3 staan in de kwartfinales na heerlijke buzzer beater van Vervoort

Zoals wel vaker dit toernooi begonnen de Lions uitstekend aan de wedstrijd tegen Polen. Thibaut Vervoort, echt wel de MVP van de Belgen op deze Spelen, pakte meteen uit met een tweepunter + fout, goed voor een 7-2 voorsprong.

Ook tegen Japan en China hadden de Belgen vroeg een kloof te pakken, toen liep het telkens verkeerd af. Ook tegen de Polen zag het er eventjes zo naar uit. Ze gingen op en over de Lions, die vermoeid oogden en veel misten.

De slotminuut was razendspannend. Bij 14-14 en nog één seconde op de klok pakte Thibaut Vervoort nog maar een keer uit met een geweldige tweepunter "at the buzzer", goed voor de zege. Het is zijn derde beslissende schot op dit toernooi.

De Lions zijn daardoor zeker van een plaats in de kwartfinales. Als Letland straks wint van Nederland zijn de Belgen zelfs zeker van een stek in de halve finales.