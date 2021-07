Appelboom: "Belgische zwemmen ligt op zijn gat, ik houd mijn hart vast voor Parijs"

"Men blijft maar aanmodderen in België"

"Als we kijken naar de Europese jeugdkampioenschappen, dan gaan we daar met 6 of 7 zwemmers naartoe, goed voor amper twee halve finales. We zijn ver van enige hoop. Ik houd mijn hart vast voor Parijs, dat is al over drie jaar. Het wordt heel kort dag om daar nog talent voor klaar te stomen."

"Als Lecluyse en Croenen ook maar in de buurt van hun beste tijden kwamen, dan zat er zoveel meer in voorlopig", zegt Sidney Appelboom.

Fanny Lecluyse haalde de halve finales op de 100m schoolslag niet, Louis Croenen werd dan weer laatste in de halve finales van de 200m vlinderslag. Erg succesvol is dat voorlopig niet.

"Deburghgraeve en Timmers hebben de waarheid verdoezeld"

Opvolgers voor Lecluyse en Croenen lijken niet meteen in aantocht. Appelboom: "We brengen gewoon niet genoeg talent naar de Europese jeugdkampioenschappen. Er moeten heel wat punten verbeterd worden. We moeten professioneler gaan werken."



"Dat heb ik in 2000 ook al van je gehoord, je was toen nog een frisse dertiger", legt Wijnants zijn vinger op de wonde.



"Fred Deburghgraeve in 1996 en Pieter Timmers in 2016 hebben de waarheid verdoezeld", vult Appelboom aan. "Het zijn eenlingen waar niets mee gedaan is. Er is nooit beweging geweest."



"Timmers was een hoogtepunt voor het Belgische zwemmen, ik vrees dat we 8 jaar later in Parijs geen enkele deelnemer aan de Spelen zullen hebben, net als in Athene in 2004. Dat zou in andere sporten toch nooit gebeuren? Daar zorgen medailles voor een nieuw elan, in het zwemmen niet."