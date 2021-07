3x3 anekdotes over de revelaties van de 3x3: "Naar kantoor in trainingspak"

Dirk Bogaerts - Vader van Rafaël Bogaerts

"Corona is een vloek geweest voor veel spelers, maar niet voor ons. Begin dit jaar kwam de vraag van Nick of Rafaël geen zin had om in het verhaal te stappen. Rafaël speelde in tweede klasse, daar lag alles stil, dus dat gaf hem wel de kans om te blijven trainen." "Het is niet gemakkelijk voor die jongens. Ze werken allemaal, dus ze moeten ook allemaal veel dagen verlof nemen. Dat zorgt ook soms voor problemen. Voor het voorbereidingstoernooi in Litouwen kreeg Rafaël geen verlof. Hij heeft dan tot 17 u thuis achter zijn computer liggen werken, is dan hals overkop naar de luchthaven vertrokken om om 1 u 's nachts uiteindelijk in Litouwen aan te komen." "Hij heeft dan met weinig slaap dat toernooi gespeeld. Om dan maandag terug aan te komen in België. Ik ben hem dan gaan halen. Hij heeft zijn zak neergezet, zijn laptop open gedaan en is beginnen werken. Het toont aan wat voor opofferingen die jongens moeten doen."

Kirsten Reiners - Moeder van Nick Celis

"Net voor de Spelen zijn de jongens op teambuilding geweest bij ons op een appartement in Spanje. Ik moest dan een zaal en een fitness regelen voor de jongens zodat ze s' ochtends konden trainen." "Ook deden mijn partner en ik vaak de shotclock, zodat het op training toch wat leek op een wedstrijdje. En zorgden we voor eten. Maar de voldoening achteraf is enorm. Die jongens zijn stuk voor stuk familie geworden. Ik heb er echt een aantal extra zonen bijgekregen."

Iedereen is zo trots dat ze zo ver zijn geraakt May Adriaenssen - Collega van Nick Celis

Donald Vandael - Voorzitter Oxaco BBC

"Nick trekt al enkele jaren de kar in het 3x3 basketbal. Knap, dachten we allemaal, maar succes daarin leek wat te hoog gegrepen. Maar Nick is iemand die heel goed weet wat hij wil en wat hij niet wil." "Dat is ook zijn succes. Hij heeft zijn eigen ideeën. Dat maakt het niet altijd makkelijk voor een club waar er 5-tegen-5 gespeeld wordt omdat hij zijn ideeën ook daar wil doordrijven. Maar volgens mij zijn ze nu ook zover geraakt, net door die ideeën van Nick. Dat typeert hem ook." "Nog een leuk weetje: Nick drinkt geen alcohol. Na de wedstrijd komen er geregeld plateaus met pintjes aan. Niet voor Nick, hij drinkt dan Fristi's. We hebben dan ook speciaal gevraagd in de cafetaria of ze er Fristi konden serveren, dan kan hij ook iets drinken."



May Adriaenssen - Collega van Nick Celis

"Nick is een heel hardwerkende notaris in opleiding. Zijn basketcarrière loopt een beetje tussen zijn werkzaamheden door. (lacht) Het gebeurt dus soms wel eens dat hij in trainingspak het kantoor binnenkomt. Wij kennen Nick hier allemaal als een vriendelijke, opgewekte jongen die graag eens een grapje uithaalt." "Én iemand die altijd honger heeft. Wanneer iemand snoepjes meebrengt naar kantoor is hij er altijd als eerste bij. Gisteren hebben hier we samen naar de laatste groepswedstrijd gekeken op een groot scherm. Tijdens de halve finale zal ik zelfs even het antwoordapparaat instellen met de boodschap dat we aan het supporteren zijn. Iedereen is trots dat ze zo ver geraakt zijn."

Joris Fauconnier - Reservespeler 3x3 Belgian Lions

"Het motto van Team Antwerp (het 3x3 team waar Vervoort, Celis en Marien deel vanuit maken) is: "Niet ideaal". Doordat we allemaal werken, is het enorm moeilijk om goed te recupereren. We kunnen geen dutjes doen bijvoorbeeld. Na het werk moet er ook nog gefitnesst worden of getraind." "Er loopt ook altijd wel iets mis. In Litouwen hebben we ooit eens 3 uur moeten wachten op onze huurauto. Maar misschien speelt dat wel in het voordeel van de jongens. 3x3 basketbal is immers niet ideaal."

Jonas Foerts - Reservespeler 3x3 Belgian Lions

"Als we een vlucht moeten nemen, is het altijd chaotisch. Elke keer zijn we net op tijd of zelfs nipt te laat. Ik kan me niet herinneren dat we ooit al rustig zijn kunnen vertrekken." "Het zijn echt toffe gasten. Maar bij sommigen moet je echt achter hun veren zitten, zoals bij Thierry Marien. Ook Thibaut Vervoort heeft de gewoonte om nog snel een douche te nemen net voor we moeten vertrekken."

De onderlinge dynamiek is ook fantastisch. Het zijn echt vrienden Fara El-Salawi - Vriendin van Thierry Marien

Wim Van Britsom - Ex-coach van Marien bij Kontich

"Je zag meteen dat hij enorm gemotiveerd is voor dat 3x3 basketbal. Samen met Nick is Thierry al heel erg lang bezig met het 3x3-verhaal. Niemand wist toen nog wat dat was. Hij was echt gefocust op die 3x3, het 5-tegen-5-basketbal kwam op de tweede plek." "De combinatie tussen het 3x3-verhaal en het teambasketbal is moeilijk. Maar ik ben super tevreden dat hij het zover schopt. Als niet-prof dan nog, dat is een fantastisch verhaal."

Fara El-Salawi - Vriendin van Thierry Marien

"Dat 3x3 basketbal is echt iets wat die jongens gelukkig maakt. Ze offeren er veel tijd voor op, maar doen dat met plezier. Het gebeurt dat ze het vliegtuig nemen, ginder aankomen om dan met een jetlag te spelen en dan meteen na het toernooi terug te vliegen omdat ze maandag moeten werken." "De onderlinge dynamiek is ook fantastisch. Het zijn echt vrienden, anders kan je ook niet zolang met elkaar samenspelen. Waar ze nu staan en met hun kwaliteiten zit een medaille er zeker in."

Esmee Meyer - Vriendin van Thibaut Vervoort

"Thibaut is een superspontaan persoon. Hij weet ook altijd iedereen op te vrolijken. Voor de groepssfeer is dat ideaal. Maar je merkt wel dat ze moe beginnen te worden. Ik hoop dat ze goed kunnen slapen en dan zit er zeker een schitterende prestatie in." "Zelf vind ik het erg spannend. Het is elke wedstrijd weer nagelbijten, de stem schor schreeuwen en dan wachten op het telefoontje van Thibaut."

