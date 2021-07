0,7 seconden! Herbekijk heerlijke buzzer beater van de 3x3 Belgian Lions

Geniet van de buzzer beater van Vervoort:

De Lions zijn daardoor zeker van een plaats in de kwartfinales. Als Letland straks wint van Nederland zijn de Belgen zelfs zeker van een stek in de halve finales.

De slotminuut was razendspannend. Bij 14-14 en nog één seconde op de klok pakte Thibaut Vervoort nog maar een keer uit met een geweldige tweepunter "at the buzzer", goed voor de zege. Het is zijn derde beslissende schot op dit toernooi.

Herbekijk: 3x3 Belgian Lions zetten Polen opzij en zijn zeker van de kwartfinales

Vervoort: "Dit is een ervaring voor het leven"

Hoe voelt matchwinnaar Thibaut Vervoort zich na zijn derde beslissende korf van dit toernooi? "Vol vertrouwen! Als je al tweemaal zo'n korf maakt, wil je dat ook een derde keer. Het is zot! Maar je mag niet vergeten dat dit echt een teamprestatie is. Als we niet tien minuten lang zouden vechten, kunnen we niet winnen."

De snelle opeenstapeling van wedstrijden hakt er wel in. "Vier dagen op een rij basketballen is mentaal zwaar. Het is een heel bizar ritme: 's nachts 3 à 4 uur slapen en overdag nog een uur of 2. Maar het is een geweldige ervaring! Ongeacht het resultaat is het een ervaring voor het leven", glundert Vervoort.

Ploeggenoot Thierry Mariën was een bevoorrechte getuige van Vervoorts beslissende korf. "Als hij dat morgen nog een keer kan doen, is hij een nationale held", lacht Mariën.

"Onze match zelf was niet goed, zeker onze laatste minuten niet. Het was veel te statisch. Ik ben nog nooit zo vermoeid geweest, maar we moeten ons daar mentaal over zetten. Het gaat alleen nog maar zwaarder worden."

"Het zou fenomenaal zijn als Letland straks wint tegen Nederland. Dat garandeert ons een rechtstreekse plaats in de halve finales en dus ook een medaillewedstrijd. Daarvoor zijn we naar hier gekomen. Een extra avond rust vanavond zou ook formidabel zijn."