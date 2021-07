"Mentale gezondheid gaat boven sport": de historische boodschap van Simone Biles

Haar boodschap rond mentale gezondheid was belangrijker dan een zoveelste gouden medaille. Turnlegende Simone Biles (24) besliste vandaag om een stap opzij te zetten tijdens de teamfinale door twijfels in het hoofd. Haar woorden achteraf: "We moeten lichaam en geest beschermen."

De grootste kampioenen herken je vaak niet aan hun sportieve daden, wel aan die ernaast. Vandaag schreef Simone Biles een stukje olympische geschiedenis door als absolute superster op deze Spelen haar mentale gezondheid voorrang te geven op sportief succes.

Er waren al signalen dat Biles worstelt met de enorme druk die op haar schouders rust tijdens deze Spelen - ze is misschiel wel hét uithangbord. Na de kwalificaties postte ze een opvallend bericht op Instagram: "Het was geen makkelijke dag. Het voelt soms alsof ik het gewicht van de wereld op mijn schouders draag. De Spelen zijn geen lachertje."

Dat bleek vandaag tijdens de teamfinale, die ze aan zich liet voorbijgaan na een tegenvallende prestatie op de sprong. Nadien supporterde ze bevlogen voor haar teamgenotes, deelde ze knuffels uit en hielp ze waar ze kon. Na afloop gaf Biles tegenover de pers meer uitleg over haar beslissing om de overige oefeningen niet af te werken. "Het was een stressvolle dag", vertelde ze. "Mijn workout vanochtend ging nog oké, maar tijdens mijn rustperiode was ik aan het schudden. Ik kon nauwelijks slapen."

"Ik was nog nooit op deze manier naar een wedstrijd gegaan", ging Biles verder. "Toch probeerde ik nog om plezier te hebben in de turnzaal. Tijdens de opwarming liep het een beetje beter. Maar eenmaal ik aan mijn oefening moest beginnen, voelde ik me mentaal niet op de juiste plek."

We moeten lichaam en geest beschermen. Mentale gezondheid gaat boven sport. Simone Biles

Levensgevaarlijk als je halsbrekende oefeningen uitvoert, zoals Biles ze als geen ander kan. "Tijdens mijn sprong had ik geen enkel idee waar ik was in de lucht", gaf ze toe. "We moeten ons lichaam en geest beschermen. Op het einde van de dag zijn we nog altijd mensen. Mentale gezondheid gaat boven sport. Het is jammer dat dit net op de Spelen gebeurt."

Of net het ideale moment om de kwestie bespreekbaarder te maken.