Zijn deze Spelen vervloekt voor Nederland? Pech, miscommunicaties en coronagevallen bij de vleet

Kolder (en een mannetje te veel) op het hockeyveld

In hun openingsmatch op het hockeytoernooi keken België en Nederland elkaar zaterdag in de ogen. Die Derby der Lage Landen verliep niet naar wens voor Oranje: zo verloren ze tegen de Red Lions met 1-3 en kregen ze zelfs een gele kaart voor een mannetje te veel op het veld. Een beginnersfout! "Dat kan toch niet op dit niveau", concludeerde commentator Eddy Demarez.

"Grote blunders" tijdens Nederlandse wegrit

De Nederlandse wielrensters tekenen voor het meest opmerkelijke (en onwaarschijnlijke) verhaal uit dit rijtje. Vooraf werd de oranje armada onklopbaar gewaand, maar de communicatie (of vooral het gebrek eraan) tussen de rensters en de ploegleiding liep zodanig mank dat ze de Oostenrijkse vluchter Kiesenhofer schromelijk over het hoofd zagen.

"Afwezige plank" dwingt tuimelende Van der Poel tot opgave

De Olympische Spelen zijn ook voor Mathieu van der Poel op een grote nachtmerrie uitgedraaid. Een plank die er niet was, was de oorzaak van zijn hachelijke val. "Ik was niet op de hoogte gebracht dat de plank zou worden weggehaald", reageert Van der Poel. Alweer miscommunicatie dus.

Nog meer (fiets)pech: BMX'er botst met official

Vinger uit de kom bij basketballer tegen 3x3 Lions

Onze 3x3-landgenoten stuntten eerder vandaag tegen Nederland. Onze noorderburen werden ook in deze match niet van pech gespaard: de Nederlander Bekkering raakte geblesseerd aan zijn vinger en moest de rest van de wedstrijd beteuterd vanaf de zijlijn volgen, waardoor zijn teammaats conditioneel in het rood moesten gaan. In het ziekenhuis bleek dat de vinger uit de kom was. "Ze hebben 'm verdoofd, teruggezet en ingetapet", verklaarde de Nederlandse bondscoach.