Zeilen, hoe begin je daaraan? Wind & Watersport Vlaanderen zet je op koers

Vier Belgische zeilers trotseren in Tokio water en wind in hun zoektocht naar een olympische medaille. Met hun prestaties wakkeren ze de interesse in de zeilsport flink aan. Maar waar kan je zelf te water gaan? En wat moet je daarvoor kunnen? WWSV brengt opheldering.

Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV) is de Vlaamse unisportfederatie voor zeilen, surfen, zeilwagenrijden en aanverwanten. Communicatieman Kevin

Van den Driessche dompelt ons even onder in de wereld van het zeilen.

Introductie

"Zeilen is een sport met vele disciplines. Om alles wat bevattelijk te houden maak ik graag een onderscheid tussen drie verschillende boottypes", zegt hij.

Zwaardboten zijn snelle, wendbare boten. "Wil je alleen met je boot de elementen trotseren? Dan is een eenmanszwaardboot jouw ding. De optimist is het instapmodel, een bootje voor kinderen vanaf 8 jaar en dus het ideale vaartuig om te leren zeilen. Later stap je over naar een grotere boot."

Ben je meer een teamplayer? Ook dan kom je volgens Van den Driessche aan je trekken in de zeilsport: "Vanaf 14 jaar kan je ook in een meermansboot terecht, wat uiteraard voor een andere beleving zorgt: meer dynamiek, meer teamwork."



Zeiljachten of kielboten hebben een lengte van ongeveer 6 tot 15 meter.

"Ze zijn minder sportief en eerder geschikt voor rustig cruisen op zee, al vind je ze ook op binnenwateren en rivieren."



Multihull: dit is een boot met meer dan één romp. "Een catamaran telt twee rompen, een trimaran heeft er drie. Varen met een multihull staat garant voor snelheid, spektakel en avontuur."

De trimaran, een zogenaamde multihull

In alle Olympische disciplines wordt met zwaardboten gevaren, op eentje na:



Finn: eenpersoons voor heren

Laser: eenpersoons voor heren

Laser Radial: eenpersoons voor dames

49er: tweepersoons voor heren

49er FX: tweepersoons voor dames

470: tweepersoons dames en heren

Nacra 17: tweepersoons gemengd catamaran



Skills

Zeilers hebben de reputatie allround atleten te zijn, maar klopt dat wel? Is het niet de wind die het meeste werk opknapt? Kevin Van den Driessche lacht er eens mee: "De zeilsport is heel veelzijdig. Je moet echt van alle markten thuis zijn om uit te blinken in je discipline. Enerzijds is er het technische en tactische aspect van het zeilen en anderzijds moet je ook fysiek en mentaal sterk zijn om de vele competitiedagen tot een goed einde te brengen."

De lijst aan skills lijkt eindeloos: "Een goed begrip van de spelregels is een eerste vereiste. Daarnaast moet je in alle weersomstandigheden de wind en de stroming kunnen lezen. Goed starten is ook belangrijk en eens je in de race zit moet je je plek verdedigen, als het nodig is ook durven aanvallen en altijd secuur manoeuvreren." Een prima fysieke conditie is daarvoor essentieel: "Wil je de top bereiken, dan moet je goed getraind zijn", weet Kevin. "Elke discipline heeft haar eigen accenten, maar hoe fitter en sterker je bent, hoe sneller je boot door het water glijdt."

Je moet echt van alle markten thuis zijn om uit te blinken in je discipline Kevin Van den Driessche, Wind & Watersport Vlaanderen

Een zeilrace in de Laser Radial-klasse

Drempels

Zeilen lijkt een dure sport, maar Van den Driessche stelt ons gerust: "Je hoeft gelukkig niet meteen een eigen boot te kopen. Alle zeilclubs beschikken over al het nodige materiaal." Ook bereikbaarheid is geen obstakel: "In elke Vlaamse provincie kan je terecht bij clubs die aangesloten zijn bij WWSV. Je kan zeilen van De Panne tot Kinrooi."

Waar starten?

Wil je graag proeven van de zeilsport? Een overzicht van alle clubs vind je op de website van WWSV. Op IKwatersport kan je een breed aanbod van initiaties, zeilkampen, trainingen en wedstrijden bekijken en als je wil meteen een sessie reserveren. Elk jaar in mei is er De Watersportdag, een initiatief waarbij allerhande watersportdisciplines gratis of voor een spotprijs worden aangeboden.

Uithangborden