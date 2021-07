Wereldkampioene Sifan Hassan valt wereldrecord 10.000m aan op Memorial

Hassan had het wereldrecord op de 10.000m al eens op haar naam staan. Op 6 juni dook ze in het Nederlandse Hengelo onder het vijf jaar oude wereldrecord waarmee de Ethiopische Almaz Ayana naar olympisch goud was gelopen in Rio. Met 29'06"82 dook de Nederlandse ruim tien seconden onder de toptijd van de olympische kampioene.

Maar lang kon Hassan er niet van genieten. Welgeteld twee dagen om precies te zien. Ayana's landgenote Letesenbet Gidey liep tijdens de Ethiopische trials voor de Spelen van Tokio, eveneens op de piste van Hengelo, sneller: 29'01"03.

Op de Memorial wil Sifan Hassan als eerste vrouw onder de 29 minuten duiken op de 10.000m. De organisatie voegde de discipline speciaal voor de Nederlandse recordpoging toe aan het programma.

De Nederlandse voelt zich in haar sas op de piste van het Koning Boudewijnstadion, want vorig jaar brak ze op de Memorial het werelduurrecord en in 2019 was ze er de beste op de 5.000 meter. Sifan Hassan is de regerende wereldkampioene op de 10.000 meter en de 1.500 meter.