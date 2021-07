Om de hitte te vermijden, ging de triatlon vanmorgen al om 6.30u lokale tijd van start. Het was al 27 graden en ook verfrissing tijdens het zwemmen vonden de atleten niet. Het water in Tokio was zowaar 30 graden warm. Zelfs de organisatoren hadden last van die warmte. Bij de start lag er nog een boot van hen in het water. Hierdoor dook slechts de helft van de atleten van het platform.