Van der Poel kwam ten val door afwezige plank: "Tijdens verkenning lag die er nog"

Al in de openingsronde mocht Mathieu van der Poel zijn gouden mountainbikedroom opbergen in Tokio.



Toen Van der Poel van een rotsblok moest afdalen, ging hij over de kop. Een weggehaalde plank was de oorzaak.

"Mathieu wou van de plank rollen in plaats van te springen. Maar die plank lag er niet en dat had hij moeten weten. Dat was vooraf besproken", vertelde de Nederlander Milan Vader (10e) aan journalist Thijs Zonneveld.



Maar Van der Poel ontkent dat hij vooraf wist dat de plank zou worden weggehaald. "Ik was niet op de hoogte", schrijft hij op Twitter.

"Die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik heb enkel meegekregen dat hij op het testevent (in 2019) was weggehaald."

Van der Poel trok na zijn opgave naar het ziekenhuis voor een check-up. "Ik had te veel last van mijn heup om aan te komen", besluit Van der Poel.