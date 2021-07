Thijs Zonneveld snoeihard voor Nederlandse wielerteam: "Lullig, pijnlijk, amateuristisch"

De Nederlandse wielerploeg had zich zondag naar het delirium moeten rijden, maar het draaide uit op een sisser. Het hele peloton miskeek zich op de onbekende Oostenrijkse Anna Kiefenhofer. Nederland was topfavoriet voor minstens goud, maar behaalde zilver. Thijs Zonneveld vindt het onbegrijpelijk.

"Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. Ik had hetzelfde gevoel als bij de foute wissel van Sven Kramer op de Olympische Spelen in 2010", zegt Thijs Zonneveld in de podcast In Het Wiel. "Het was lullig, pijnlijk en amateuristisch."

"Niks ten nadele van de winnares. Knap dat ze aanvalt en kan standhouden. Maar als je start met de 4 beste rensters van de wereld in 1 ploeg, dan heb je de wedstrijd verloren. Dat heeft Nederland helemaal aan zichzelf te wijten."

Over de grote voorsprong: "Wat was je plan ermee?"

"Als je met de beste rensters van start gaat, dan weet je dat je het gewicht van de koers moet dragen. Dan heb je 2 keuzes: of je gaat meteen koersen zoals bij de junioren. Dan maak je het voor iedereen zo zwaar mogelijk. In het andere geval laat je een kopgroep wegrijden en moet 1 van de 4 zich opofferen om het gat dicht te rijden." "De afspraak van te voren was om de koers pas hard te maken na 75 km. Er waren 2 lijsten opgesteld: sterke rensters versus zwakkere rensters. Anna Kieferhofer stond op de tweede lijst." "Ik snap niet dat je een kopgroep 11 minuten laat wegrijden in een koers van 137 km. Dan maakt het al niet leer uit wie erbij zit. Je maakt ze sowieso kansrijk. Wat was je plan ermee? Toen ze zijn beginnen rijden, was de wedstrijd al verloren."

Over de communicatie: "Dat weet je van tevoren"

Na de wedstrijd was er de klacht dat er geen informatie doorstroomde naar het peloton. Thijs Zonneveld vindt dat een flauw excuus. "Je weet van tevoren dat de situatie in de koers hectisch zal zijn. Je kunt niet alles afschuiven op de organisatie of de UCI. Dat kan niet waar zijn. Er waren bordjes met tijdsaanduidingen. Je kunt bij wijze van spreken 100 man langs de kant zetten, andere leden van Team NL of verzorgers. Je moet alleen maar langs de kant te gaan staan met een bord, net als in elke juniorenkoers." "De bondscoach had dwars door het peloton kunnen rijden, een boete pakken van de jury en een naast gaan rijden. Alles om toch maar informatie door te spelen. Wist bondscoach Groenewijk dat de renster de tijdsverschillen niet doorkregen? Dan kan je het niet maken dat je in de auto blijft zietten en niets onderneemt.

"Van de voren geen goeie afspraken, in de koers geen communicatie en het gewoon laten gebeuren in de slotfase. Dat kost Nederland sowieso goud."

Flashback naar Vancouver 2010: Sven Kramer kiest de verkeerde baan en verliest goud