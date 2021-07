Tennisster weent 6 minuten op het court na uitschakeling: "Ook maar een mens"

Ontroostbaar was ze, Iga Swiatek. De Poolse kwam naar Tokio afgezakt om het goud te pakken in het enkelspel. Maar haar olympische droom spatte al in de 2e ronde uit elkaar.

Het was Paula Badosa die Swiatek een halt toeriep. De Spaanse haalde het in 2 sets met 6-3 en 7-6 (7-4) . Na een knuffel van Badosa barstte Swiatek uiteindelijk in tranen uit. Ze zat zo'n 6 minuten op haar bankje met haar gezicht begraven in haar handdoek. Weg droom.