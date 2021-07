Meer waard dan goud: huwelijksaanzoek doet olympische uitschakeling vergeten

Perez Maurice was met een journalist aan het praten toen haar coach plots achter haar stond met een papier: "wil je met mij trouwen?", stond er in het Spaans op. De journalist zei dat Perez Maurice zich moest omdraaien en plots was ze haar nederlaag vergeten.

Ze zei volmondig ja. "We zijn heel gelukkig", vertelde ze achteraf. "We zien elkaar doodgraag en willen ons leven samen doorbrengen."

De vraagsteller Lucas Guillermo Saucedo voelde dat dit het juiste moment was. "Ze was zo triest na dat verloren duel. Ik wou haar weer gelukkig zien. Ik heb dat snel op dat blad geschreven. Als ze gewonnen had, zou ik nog gewacht hebben met mijn aanzoek."