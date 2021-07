Louis Croenen fladdert nipt naar halve finales op 200 meter vlinderslag

Na afloop van de reeksen stond Croenen Sporza met een dubbel gevoel te woord. "Ik had een beetje een raar gevoel tijdens de race. Ik had niet veel aan de zwemmer in de baan naast mij, dus het was toch nog even spannend."

Hoe schat Croenen zijn kansen in de halve finale in? "Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, dus het zal spannend worden. Ik had gehoopt om nu al mijn Belgisch record van de tabellen te zwemmen, maar morgen is er weer een kans. Er zit sowieso nog verbetering in."