Lore Bruggeman na olympisch debuut: "Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen"

Vooraleer ze aan de voorbereiding van Parijs 2024 begint, heeft Bruggeman wel nog andere plannen. "Ik ga morgen eens goed uitslapen. Dat is echt al lang geleden. En wanneer ik weer thuis ben, wil ik frietjes eten. Dat was al lang een deal met de familie."

Met Nederlandse pseudo-coach, tegen 13-jarige Braziliaanse

Bruggeman kreeg nog wat hulp uit onverwachte hoek tijdens haar wedstrijd. De Nederlandse Roos Zwetsloot sprak onze landgenote tussen haar runs even toe. "Roos (Zwetsloot) zei dat ik voor een boardslide moest gaan omdat dat me hoger in de ranking kon brengen."

In de studio van Sporza gaf Evelien Bouilliart commentaar op de olympische skatewedstrijd. De ex-skateboardster vroeg zich ook af hoe het was om samen met de jonge Braziliaanse, Rayssa Leal (13 jaar), te skaten.





"Het was heel leuk om met Leal het skatepark te delen. Ze is nog heel jong en speels. Ik hoop dat ze zo blijft. Het kan haar ook niet schelen of we nu voor veel publiek of voor lege stadions reden."