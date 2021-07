Kroont Wout van Aert zich tot podiumkoning met 14e medaille?

Zullen we het rijtje eens afgaan?



3 keer goud: allemaal op WK's veldrijden (2016, 2017 en 2018).

8 keer zilver: op WK's (2015, 2019 en 2021) en EK's (2015 en 2018) veldrijden. Vorig jaar ook op de wegwedstrijd en de tijdrit in Imola. En dit weekend in de olympische wegwedstrijd in Tokio.

2 keer brons: op het EK veldrijden in 2016 en het EK op de weg in Glasgow 2018.



Dat maakt in totaal 13 keer eremetaal. Evenveel als... Mathieu van der Poel. Het grote verschil: de Nederlander pakte maar liefst 8 keer goud. En dan nog in 3 verschillende disciplines (veldrijden, weg en MTB).