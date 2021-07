Kim Clijsters amuseert zich, maar verliest exhibitie in Atlanta tegen Sloane Stephens

De eerste ronde van de US Open begin september vorig jaar, dat was de laatste match van de wederoptredende Kim Clijsters. Nadien gooiden een knieoperatie en corona roet in het eten.

De exhibitiewedstrijd vannacht was het ideale moment voor Clijsters om weer wat ritme op te doen. De regen zorgde voor een paar uur vertraging, maar de sfeer zat er goed in tussen de twee.

Hoewel ze nog niet volledig vrij van fysieke zorgen was - haar rechteronderbeen was flink ingepakt - speelde Clijsters een onderhoudende partij. De fans in de tribunes smulden ervan.

De US Open-winnares van 2005, 2009 en 2010 gaf wel vroeg haar opslag weg tegen Stephens, WTA-69 en US Open-winnares van 2017. Daarna ging het goed over en weer, Clijsters brak terug, maar kon dat niet bevestigen. Stephens pakte de 1e set met 6-4.

In de 2e set hielden de 2 elkaar in evenwicht met opeenvolgende breaks. Bij 4-4 pakte Stephens de opslag van Clijsters weer af en serveerde daarna de partij uit: 6-4.

De toekomstplannen van Clijsters, 1.088e op de WTA-ranking, zijn nog niet duidelijk: het is niet geweten of ze nog in actie komt op de Amerikaanse tour, laat staan de US Open.