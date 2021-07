John Terry (assistent-coach) verlaat Aston Villa: "Ik wil hoofdcoach worden"

Na 22 jaar bij Chelsea kwam John Terry in 2017 bij Aston Villa terecht. Eerst als speler, sinds oktober 2018 als assistent-coach van Dean Smith.



Maar Terry wil een nieuwe uitdaging en neemt 3 weken voor de start van het nieuwe seizoen afscheid op Villa Park.

"Ik heb het gevoel dat het nu het juiste moment is om de extreem moeilijke keuze te maken om te vertrekken", legt Terry uit.

"Ik wil respectvol zijn tegenover de manager en alle mensen bij Aston Villa. Ik heb nagedacht over mijn toekomst en ik ben nog niet zeker over wat ik nu wil op professioneel gebied."

"Eerst wil ik tijd doorbrengen met mijn familie. Daarna zal ik trainers in Europa opzoeken om me verder te ontwikkelen."



"Het is altijd mijn ambitie geweest om het trainersvak in te gaan. Als die kans zich voordoet, ben ik klaar om die te grijpen. Het is mijn doel om zelf hoofdcoach te worden."



Aston Villa eindigde vorig seizoen 11e in de Premier League. Bij Villa speelt onder meer Wesley Moraes (ex-Club Brugge), die zaterdag nog negatief in het nieuws kwam nadat hij een kopstoot had uitgedeeld in een oefenmatch.