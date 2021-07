Heynen herpakt zich met Polen en wint 2e match: "Zucht van opluchting"

Op de eerste speeldag gingen de Polen verrassend met 3-2 onderuit tegen Iran, maar tegen Italië liep het beter. "Op dat verlies tegen Iran hadden we niet gehoopt natuurlijk", zei Vital Heynen na de match. "Gelukkig herstellen we ons en dat zorgt toch wel voor een zucht van opluchting."

"Als je komt voor een medaille mag je absoluut niet twee keer verliezen. Het was vandaag iets beter, maar nog niet fantastisch. Tegen Iran zaten we op 60 procent van ons topniveau, nu op 70. We blijven wel hopen op een medaille want we kunnen groeien in het toernooi."

"Nu ben ik misschien weer iets te positief, maar je bent in het leven toch beter positief."

De eerste vier van elke poule stoten door naar de kwartfinales. "Wie we dan willen tegenkomen? Tunesië", lacht Heynen. "Die poule zit vol met sterke teams. We willen de kwartfinale halen en liefst niet als vierde. Alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd dus dan willen we ons beste volleybal spelen."