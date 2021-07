Het Moment van Karl: "En plots lig je eruit door de domme fout van een official"

Nederlanders op de fiets: het is vooralsnog geen geslaagde combinatie tijdens de Olympische Spelen. Na de polemiek rond Annemiek van Vleuten ging vandaag Mathieu van der Poel zwaar tegen de grond tijdens de mountainbike-wedstrijd. En ook BMX'er Niek Kimmann kende pech.

Voor Karl Vannieuwkerke was dat zijn moment van de dag. "Tijdens een trainingssessie was Kimmann vol aan het rijden toen een official plots de piste overstak. Hij knalde er vol op en hield er een zwaar gehavende knie aan over."

"Zijn knie deed een beetje pijn en dan doe je nog je uiterste best om aan de start te verschijnen. Later bleek dat zijn knie gebroken was. Dan is de competitie nog niet eens begonnen en lig je er al uit (Kimmann gaat donderdag normaal wel nog van start, red.) door de domme fout van een official. We leven mee met Niek Kimmann."