Ook vandaag overloopt Karl Vannieuwkerke in de Wellington Hippodroom in Oostende het olympisch nieuws in zijn talkshow "Van hier tot in Tokio". Met als gasten Adrie van der Poel (de vader van Mathieu), ex-triatlete Sofie Goos en Elodie Ouédraogo. Het gaat onder meer over de valpartij van Mathieu van der Poel in het mountainbiken.