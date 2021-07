Hegemonie doorbroken: China grijpt naast goud in gemengd dubbel tafeltennis

De Zuid-Koreaan Ryu Seung-min was op de Spelen van Athene in 2004 de laatste niet-Chinees die goud won in het tafeltennis. Tot vandaag. In de finale van het dubbel gemengd, een nieuwe discipline op de Spelen, pakten de Japanners Jun Mizutani en Mima Ito het goud.

De Chinezen Xin Xu en Shiwen Liu kwamen nochtans op een 2-0-voorsprong, maar de Japanners knokten zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk haalden ze het ook met 4-3.