Gewichthefster Hidilyn Diaz pakt eerste gouden medaille ooit voor de Filipijnen

Dat is nog niet alles. In de categorie onder de 55 kilogram pakte Diaz ook uit door een totaal gewicht van 224 kilogram te heffen, dat is ook goed voor een olympisch record.

Meteen nadat ze dat gewicht omhoog had getild, barstte ze in tranen uit waarna ze in de armen viel van haar coach. Ook op het podium stonden de tranen in de ogen van Diaz die luidkeels het volkslied van haar land meezong.

Het zilver was voor de Chinese Liao Qiuyun (223 kilogram), het brons ging naar de Kazachse Zoelfia Tsjinsjanlo (213 kilogram).