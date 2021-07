Extra centimeters van boomlange Chinees nekken de 3x3 Belgian Lions

Onder het toeziend oog van de Chinese NBA-legende Yao Ming maakten de Belgen een blitzstart. De wedstrijd was amper begonnen en de Chinezen stonden al 6-0 in het krijt, onder meer dankzij tweepunters van Celis en Vervoort.

Nick Celis: "Kan niet tevreden zijn"

"We hadden in het begin de controle, maar moesten onze fouten slimmer gebruiken", zegt kapitein Nick Celis. "We vreesden de grote Hu, maar het waren de kleine jongens die ons in het begin pijn deden en ervoor zorgden dat Hu de rebound kon pakken. Ik kan niet tevreden zijn."



"We verliezen eigenlijk 2x van de ploegen die verwacht worden op de 7e en de 8e plaats en we spelen heel goed tegen de topploegen. Nu zullen we nog één keer moeten winnen tegen een topper om naar de volgende ronde te gaan. We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt, maar 1 op 2 moet kunnen. Het is wel met het mes op de keel nu."



Veel tijd om te treuren is er niet voor de Belgian Lions, die om 11.40 u opnieuw aan de bak moeten tegen Nederland. Onze Noorderburen worden bij de medaillefavorieten gerekend in Tokio. Een lastige Derby der Lage Landen dus voor België.