Emotionele Dimitri Van den Bergh: "Ik ben zo trots. I'll be back"

Van den Bergh, de nummer 8 van de wereld, versloeg achtereenvolgens Devon Petersen, Dave Chisnall (die hem op het WK had geklopt), Gerwyn Price (nummer 1 en wereldkampioen) en Krzysztof Ratajski, maar in de finale was zijn Schotse vriend Peter Wright, nummer 2 van de wereld, gewoon de sterkste (18-9).

"Ik ben heel trots op mijn parcours, ook al verloor ik de finale", reageerde een emotionele Dreammaker afgelopen nacht. "In al mijn wedstrijden moest ik alles geven, ik gaf nooit op. Ook vandaag."

"Maar Peter Wright was outstanding. Ik vertelde hem meteen al dat hij de verdiende winnaar is. En dat hij moest genieten van het gevoel om deze beker in de lucht te steken, zoals ik vorig jaar deed."

Het is niet dat Van den Bergh slecht gooide, hij kwam nog tot een gemiddelde van meer dan 100, maar hij miste wel te veel dubbels. En Wright liet amper iets liggen. "Tijdens de match zei ik tegen mezelf: "Geef nooit op, blijf vechten en blijf altijd met hart en ziel spelen."

"Maar Wright won, ik barstte in tranen uit. Uit ontgoocheling, maar achteraf kan ik zeggen dat ik alles gegeven heb."