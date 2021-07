Emma Plasschaert valt net uit de top 10 na tweede dag

In de haven van Enoshima stond op de tweede dag van het Laser Radial-toernooi meer wind dan gisteren. De grotere golven en zwaardere omstandigheden zouden Emma Plasschaert beter moeten liggen dan het meer windstille weer van op de openingsdag.

In de derde race van het toernooi kwam onze landgenote niet echt in het stuk voor. Ze werd uiteindelijk pas 11e op ruime afstand van de Noorse Line Flem Hoest, meteen ook de nieuwe leidster op dat moment.

Een ander verhaal in de vierde race. Plasschaert schoot goed uit de startblokken. Ze zeilde in het begin de hele tijd attent voorin en nam halverwege zelfs even de koppositie over van Marit Bouwmeester, de titelverdedigster.

Lang kon onze landgenote niet genieten van de eerste plaats, ze zakte opnieuw wat weg en werd uiteindelijk 8e, op exact 50 seconden van de Griekse winnares Vasileia Karachaliou.

Na twee dagen op het olympische water is Plasschaert, de nummer 1 van de wereld in deze klasse, voorlopig 11e met 29 punten. Een plaats in de top 3 kan nog altijd, Anne-Marie Rindom is voorlopig 3e met 14 punten. Het goud lijkt iets voor Line Flem Hoest (7 punten).