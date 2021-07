Drama voor Van der Poel: gouden droom voorbij na zware crash

Nog geen 10 minuten was Van der Poel bezig aan zijn jacht op een gouden medaille toen de race plots opgeschrikt werd door een crash. Het was de topfavoriet zelf die in zijn oranje shirt door de lucht zweefde, overkop ging en hard neerkwam.

Van der Poel reed op het moment van de val in vijfde positie en schatte een jump van de rotsen verkeerd in. Hij bleef na de crash een tijd liggen en tastte naar de rug.

In eerste instantie leek het over en uit voor de Nederlander, maar hij sprong toch weer op de fiets en begon aan zijn achtervolgingsrace. Dat werd geen succes. Hij hield de kloof wel constant, maar kwam niet dichter en stapte uiteindelijk uit de race op twee ronden van het einde.

Met de camera op zijn gezicht zakte Van der Poel neer in de Nederlandse tent. Het doel waar hij 5 jaar naartoe gewerkt had, is weg.