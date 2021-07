Deze 5 zaken moet u onthouden uit de olympische nacht van 26 juli

1. Skateboarden: Lore Bruggeman geeft plankgas in de streetcompetitie, maar haalt finale niet

De runs van de 19-jarige Lore Bruggeman in de streetcompetitie liepen op wieltjes, maar haar tricks waren net te weinig voor de finale. Bruggeman eindigde als 11e in de voorrondes. Enkel de eerste 8 mogen naar de finale.

2. 3x3 basketbal: Belgian Lions verliezen hun match tegen China

In het 3x3-basketbal hebben de Belgen nipt het onderspit moeten delven. China won met 21-20. Voor de Chinezen is het de eerste overwinning in Tokio. België won 2 keer en verloor 3 keer. Er volgen nog 2 matchen voor de volgende ronde.

3. Hockey: uitgekookte Red Lions zijn een maatje te groot voor Duitsland

De Red Lions hebben ook hun tweede wedstrijd in de groepsfase van het olympische hockeytoernooi gewonnen. De Belgische hockeymannen klopten Duitsland met 3-1 en lijken zo al zeker van een plaatsje in de kwartfinales.

4. Triatlon: Marten Van Riel grijpt net naast een medaille

5. Zwemmen: Titmus onttroont Ledecky op de 400 meter vrije slag

Het aangekondigde duel tussen de Amerikaanse Katie Ledecky en de Australische Ariarne Titmus kwam er in de finale. Titelverdediger Ledecky lag 3/4e van de race duidelijk voor, maar in de laatste 100m ging Titmus op en over haar concurrente. Ze haalde het uiteindelijk in 3'56"69, de tweede tijd aller tijden.