Denderende Doncic dirigeert Slovenië met 48 punten naar eerste olympische basketbalzege

Begin deze maand had Doncic Slovenië al voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van het land eigenhandig naar de Olympische Spelen geleid, maar daarmee was zijn honger nog lang niet gestild.

Op olympische recordjacht?

In het tweede bedrijf was er van een echte match nog maar weinig sprake, maar beide ploegen gaven de miljoenen tv-kijkers wel waar voor hun geld. Bij de Argentijnen gooide ouwe getrouwe Luis Scola nog 23 punten door het net en dikte ook Facundo Campazzo, beroepshalve balkunstenaar bij de Denver

Nuggets, zijn statistieken aan tot 21 punten.

Maar dat alles viel totaal in het niets ten opzichte van Doncic' prestatie, wiens prijzenkast op zijn 22e al uitpuilt met onder meer een Euroleague-trofee, een Rookie of the Year-bekroning in de NBA en twee All NBA First Team-awards.

Toen zijn scorekaart vier minuten voor het einde 48 punten (waaronder

6 driepunters), 11 rebounds en 5 assists aangaf, droomden velen van het

olympische scorerecord. Dat staat sinds de Spelen van 1988 op naam van de

Braziliaan Oscar Schmidt, die toen 55 punten scoorde tegen Spanje.

Zover kwam het niet, want de Sloveense coach hield zijn spelverdeler de laatste minuten aan de bank gekluisterd. Daar verkeerde hij onder meer in het gezelschap van Luka Rupnik, die twee jaar geleden nog een passage maakte bij de Antwerp Giants. Zij zagen samen hoe de eindstand uiteindelijk 118-100 werd.

Komende donderdag spelen Doncic en co hun tweede groepsmatch tegen gastland Japan, wederom om 6.40u Belgische tijd. U zet maar beter uw wekker, want de kans dat dan wel het olympisch scorerecord gebroken wordt, is zeker niet onbestaande.