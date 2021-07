Dedecker lyrisch over Casse: "Verwacht morgen een legendarische prestatie"

41 jaar na Robert Van de Walle en 25 jaar na Ulla Werbrouck hoopt ons land weer een gouden medaille te veroveren in het judo. Matthias Casse staat als regerend wereldkampioen als topfavoriet aan de start. "Ik verwacht een legendarische prestatie", is voormalig bondscoach Jean-Marie De Decker optimistisch.

"De verwachtingen mogen hoog zijn", is Dedecker duidelijk bij Radio 1. "Hij is wereldkampioen, heeft ook al iedereen geklopt en heeft een heel gunstige loting. Maar het is judo. En in het judo ligt er altijd wel een bananenschil klaar. Robert Van de Walle is olympisch kampioen geworden in 1980. Hij was topfavoriet in 1984 en is eruit gegaan in de eerste ronde."

"Alles minder dan goud zal aanvoelen als een ontgoocheling. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor hem. Natuurlijk, een ontgoocheling is het nooit. In het judo sta je maar eenmaal in de schijnwerpers, ook al ben je wereldkampioen. Als je olympisch kampioen wordt of een medaille haalt, dan is dat eeuwige roem."