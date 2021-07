De olympische Tribune: "Bruggeman weet dat ze op grote obstakels moet werken"

Op de 4e dag in Tokio ging de mountainbikerace bij de mannen met heel wat van de aandacht lopen. Favoriet Mathieu van der Poel maakte een inschattingsfout en crashte zwaar, Tom Pidcock toonde andermaal zijn talent. En in het skateboarden was er een 11e plaats voor Lore Bruggeman. De gasten in de podcast zijn Christophe Vandegoor en Evelien Bouilliart, cocommentator bij het skaten.