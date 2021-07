Dankzij Roemeen en ondanks sleutelbeen pakt Pidcock goud: "Best gestoord"

Pidcock viel na de aankomst coach Kurt Bogaerts in de armen. De Brit was heel emotioneel in zijn eerste reactie. "Kunnen we dit niet straks pas doen?", vroeg hij in de mixed zone terwijl hij naar zijn woorden zocht.

"Dit is met niets te vergelijken. De Olympische Spelen staan boven alles. Dit is ongelooflijk. Het is zo'n lastige weg geweest na mijn crash en mijn gebroken sleutelbeen. Ik ben blij dat dit maar elke 4 jaar is want het is zo stresserend."

"Ik had nog geen goede race gereden na die blessure", zei hij nog aan Eurosport. "Dit is best gestoord. Dit voelt nog niet echt."