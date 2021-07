Dagschema 28 juli: Belgische medaillejacht met 3x3 Belgian Lions, Evenepoel en Van Aert

Medaillestress bij de Belgen

Dé Belgische revelatie van de Spelen gaat morgen op medaillejacht. De heren van de 3x3 Belgian Lions staan morgen in de halve finale tegen Letland. Laat dat net de ploeg zijn die ze wisten te kloppen in hun eerste wedstrijd. De match begint om 11.40 uur , een eventuele finale volgt om 15.25 uur .

Nog meer waterpret in Tokio, want Gabriel De Coster begint aan de reeksen van de slalom in het kajak. Reeks 1 is te volgen om 6.47 uur, de tweede reeks volgt iets later om 8.45 uur.



Elke atleet hoopt dat zijn deelname aan de Olympische Spelen een schot in de roos wordt, Jarno De Smedt nét iets meer. Om 10.30 uur treedt hij aan in de 1/32e finales van het boogschieten.