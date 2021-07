Coach zwemster Titmus gaat uit zijn dak na goud: "Net Mick Jagger"

Sport is emotie en op het grootste toneel ter wereld zijn dat soms heel veel emoties. Ariarne Titmus onttroonde Katie Ledecky op de 400m vrije slag en daar was de coach van de Australische zwemster dolblij mee. Hij ging in de tribunes volledig uit zijn dak. "Hij geeft een show alsof hij Mick Jagger is", lachten de commentatoren.