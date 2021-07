Belgische medaillejacht en krachtmeting in het water: ones to watch op woensdag

Eén keer zilver en één keer brons zijn de medailles die Belgische sporters al meenemen op het vliegtuig naar huis. Daar kunnen morgen nog een paar exemplaren aan toegevoegd worden. Zetten de 3x3 Belgian Lions hun sprookje voort? En wat doen onze tijdrijders? Dit zijn de ones to watch op dag 5 van de Spelen.

Medaillestress bij de Belgen

Dé Belgische revelatie van de Spelen gaat morgen op medaillejacht. De heren van de 3x3 Belgian Lions staan morgen in de halve finale tegen Letland. Laat dat net de ploeg zijn die ze wisten te kloppen in hun eerste wedstrijd. De match begint om 11.40 uur, een eventuele finale volgt om 15.25 uur. Wout van Aert en Remco Evenepoel willen samen op het podium staan in de tijdrit. Dat wordt een aartsmoeilijke opgave. Toppers als Filippo Ganna, Rohan Dennis, Tom Dumoulin en Stefan Küng willen maar wat graag op het hoogste schavot staan. Knalt Van Aert opnieuw naar een medaille? Hij begint aan zijn tijdrit om 9.08 uur, Evenepoel start een uurtje vroeger: 7.59 uur. Ook bij de vrouwen staat de olympische tijdrit op het menu. Eén Belgische toont haar kunnen. Julie Van de Velde gaat de strijd tegen de klok aan vanaf 4.31 uur.

Na een sterke prestatie in de reeksen, mogen Tim Brys en Niels Van Zandweghe zich opmaken voor hun halve finale in de lichte dubbeltwee. Kan het duo doorstoten naar de finale? U ziet het om 4.30 uur. Nog meer waterpret in Tokio, want Gabriel De Coster begint aan de reeksen van de slalom in het kajak. Reeks 1 is te volgen om 6.47 uur, de tweede reeks volgt iets later om 8.45 uur. Elke atleet hoopt dat zijn deelname aan de Olympische Spelen een schot in de roos wordt, Jarno De Smedt nét iets meer. Om 10.30 uur treedt hij aan in de 1/32e finales van het boogschieten.

Na gemiste wereldtitel olympisch goud voor Dygert?

Kan Chloe Dygert na haar zware val op het WK in Imola revanche nemen? De Amerikaanse leek goed op weg naar de wereldtitel in 2020, maar een foute inschatting betekende het einde van haar tijdrit. Dygert kan de vierde Amerikaanse op rij worden die het goud pakt in de tijdrit. Dan moet ze wel wereldkampioene Anna van der Breggen verslaan. Ook haar Nederlandse ploeggenoot Annemiek van Vleuten bewees in de wegrit dat ze scherp staat. De tijdrit bij de vrouwen is te volgen vanaf 4.30 uur.

Alleswinnaar Nikita Nagorny

Vanaf 12.15 uur beginnen de mannen aan hun allroundfinale in het turnen. Het wordt uitkijken naar de Rus Nikita Nagorny. Hij won maandag de spannende teamcompetitie met zijn land, maar zijn honger is nog niet gestild. De 24-jarige bonk domineerde het turnen de afgelopen jaren. Sinds zijn bronzen medaille op het WK van 2018 wist niemand hem te kloppen op grote internationale toernooien. De Rus heeft zoveel invloed op de turnwereld dat een element naar hem vernoemd werd.

Katie Ledecky tegen de rest

Woensdag moet de dag worden van Katie Ledecky. De Amerikaanse wil tweemaal goud behalen: op de 200 m vrije slag en de 1.500 m vrije slag. Die laatste afstand maakt zijn debuut op het olympische programma. Op de 200 m zal ze moeten afrekenen met de Australische Ariarne Titmus. Simona Quadarella wil Italië een gouden medaille bezorgen op de 1.500 meter. Bezorgt Ledecky de Verenigde Staten twee gouden medailles morgen? Volg het vanaf 3.30 uur.

Dag des oordeels voor jonge voetbaltoppers