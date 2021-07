3x3 Belgian Lions stunten tegen Nederland in overtime na ware thriller

De Lions wisten na de nederlaag eerder vandaag dat ze een goede prestatie tegen Nederland nodig zouden hebben. En ze schoten goed uit de startblokken. Bij 4-7 was het eerste kloofje voor de Belgen een feit.

Intussen zat Ross Bekkering wel al aan de kant bij de Nederlanders. Hij blesseerde zich in minuut 2 aan zijn vinger. Aan zijn pijnlijke grimas konden we al snel aflezen dat zijn partij over was en zo moest Oranje de rest van de partij zonder wissels afwerken.

De Belgen blijven goed spelen en waren vooral in defense sterk. Zo liepen ze halfweg uit tot 9-13. Maar Nederland, tweede in de groep, bleef knokken. Het werd 16-16 en de Belgen misten met nog 5 seconden op de klok de kans om het af te maken.

Overtime dus en daarin kwamen de Nederlanders op 17-16, maar België gaf niet op en Thibaut Vervoort maakte het met een snelle tweepunter af.

Met 3 zeges en 3 nederlagen zijn de Belgen bijna zeker van hun plek in de kwartfinales. Morgen volgt nog een partij tegen Polen.