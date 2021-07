Verzwakte Cruysberghs grijpt naast finale: "Twijfelde om deel te nemen"

De 26-jarige Axel Cruysberghs voelde zich na afloop van de kwalificaties niet helemaal op zijn waarde geklopt. De Belg voelde zich immers niet lekker.

"Gezien de omstandigheden ben ik wel tevreden. Gisteren en vanmorgen was ik wat ziekjes. Ik ben blij dat ik heb kunnen meedoen want dat was helemaal niet zeker", vertelt hij.

"Ik had veel last van mijn maag, pas een uur voor de wedstrijd ging het beter. Vandaag heb ik nog niets gegeten, gisteren kreeg ik amper iets binnen. Misschien heeft het te maken met de felle zon hier. Vandaag is het ook weer een bakoven."



"Ik heb niet slecht geskatet, maar het was niet aan 100 procent. Ik ben blij dat ik toch een paar dingen heb kunnen doen. Ik had wel meer tricks in gedachten maar dat ging niet, en ook in de runs, normaal mijn sterke punt, voelden mijn benen al snel erg slap."