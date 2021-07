Van Snick naar de herkansingen na verlies tegen de Italiaanse Giuffrida

Charline Van Snick (IJF 7) moet na een uitstekende start naar de herkansingen in het judo. De bronzen medaillewinnares van Londen, toen in de gewichtsklasse tot 48 kg, zette in de eerste twee ronden van de -52 kg met een ippon de Canadese Ecaterina Guica en de Israëlische Cohen opzij. In de kwartfinales bleek de Italiaanse Giuffrida te sterk.