United-coach Solskjær: "Komst Sancho toont fans dat we het menen!"

Het is een van dé deals in deze transferzomer: Manchester United betaalde voor de 21-jarige Engelse international, die in de penaltyreeks in de EK-finale tegen Italië nog miste, 85 miljoen euro aan Dortmund.

Jadon Sancho kreeg zijn jeugdopleiding bij Watford en Manchester City, maar als prof debuteerde hij in 2017 bij Dortmund. "We volgden hem al een heel lange tijd", legde een dolblije Solskjær uit. "Vorige zomer lukte het niet om hem binnen te halen, deze keer wel."

"We geloven dat Jadon de juiste man is voor ons: hij is een aanvaller met creativiteit, flair, individuele vaardigheden en hij heeft de jaren nog voor zich."

Solskjær benadrukt het belang van de transfer, waarom die een absolute meerwaarde is voor de club. "Vooreerst toont dit aan de supporters dat het ons menens is. We hopen dat we een van de beste Engelse aanvallers voor de komende 10 tot 12 jaar hebben."

"We hebben Marcus (Rashford), 23, we hebben Mason (Greenwood, 19), ook een jonge kerel. Dat is een mooie Engelse kern. En daar komt dan de ervaring bij van Edinson (Cavani), Anthony (Martial) en Bruno (Fernandes). Jesse (Lingard) is ook op de weg terug. Ik denk dat onze voorlijn er heel goed uitziet."