Tsitsipas heft ellenlange vloek op: eerste Griekse man in 97 jaar die een tennismatch op de Spelen wint

Bijna honderd jaar lang was het olympische tennistoernooi een ware tragedie voor de Griekse mannen. Het was van de Spelen van 1924 in Parijs geleden dat een Griek nog een olympische match had gewonnen. Tot vandaag: Stefano Tsitsipas hief die vloek op tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (6-3, 3-6, 6-3).