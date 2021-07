Stoffel Vandoorne verzilvert poleposition niet na chaotische race in Londen

Voor Stoffel Vandoorne is het een seizoen met ups and downs en dat werd in Londen nog eens bevestigd.

Onze landgenoot eindigde gisteren eindelijk nog eens in de punten en vanochtend veroverde hij de poleposition voor het tweede luik van de Londense dubbel.

Vandoorne benutte die pole in het begin van de race, maar zijn kansen werden genekt door een aanrijding met Olivier Rowland halfweg.

De Mercedes-rijder trof zelf geen schuld in alle chaos, die vooral door Lucas Di Grassi in gang was gezet.

De Braziliaan sloop via de stands naar de koppositie terwijl op dat moment de safety car nog voor de meute reed. Inhalen is dan natuurlijk verboden.

Vandoorne zakte na de crash weg naar de 15e plaats en na een tumultueus slot finishte hij uiteindelijk als 12e.

De zege in Londen was voor Alex Lynn. Hij was sneller dan Nyck de Vries, ploegmakker van Vandoorne, en Mitch Evans.

In de WK-stand neemt De Vries de leiding over van Sam Bird. De Mercedes-koploper heeft een bonus van 6 punten op zijn landgenoot Robin Frijns.

Midden augustus volgt de ontknoping van het seizoen met een dubbele race in Berlijn.