Roos rijdt sterke kür maar mag als 4e niet naar finale, ook Michiels out

Roos gaf Fil Rouge een veelzeggende zoen na haar proef. Ze kon tevreden zijn over haar prestatie op de rug van haar 16-jarige paard. De jury beloonde de Belgische combinatie met een score van 70.699.

Dat volstond net niet om de koppositie over te nemen van Christian Schumach, maar Roos bleef wel lang op de 2e plaats staan. Ze mocht dus heel even dromen van de finale, maar de laatste twee ruiters presteerden sterk. De Deense Kruth en de Amerikaanse Lyle sprongen nog naar 1 en 2.

Roos moest vrede nemen met plek 4. Alleen de top 2 van elke reeks stoot rechtstreeks door en op basis van haar score kan ze ook niet meer opgevist worden.

In de reeks van Roos werd ook een amazone gediskwalificeerd. Caroline Chew moest haar proef stopzetten omdat haar paard aan zijn mond bloedde. Een echte domper voor haar want ze was pas de eerste dressuuramazone uit Signapore in de geschiedenis van de Spelen.