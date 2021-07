Plasschaert net in top 10 na eerste dag op het olympische water

De Duitse Svenja Weger, 5e in de eerste race, was in de tweede race de beste. Zij staat met zes punten aan kop.

Plasschaert was tevreden over haar olympisch debuut. "Het was een heel tricky dag", vertelde ze. "In de eerste reeks was er weinig wind en we hebben een uur moeten wachten op het water. Dat was heel warm. Dus ik ben blij met de 10e plaats in die race."

"In de tweede reeks had ik een akkefietje met Bouwmeester. Ik had haar niet gezien, waardoor zij moest uitwijken. Dat was een fout van mij en ik heb de straf dan ook meteen aanvaard. Ik bengelde daarna achteraan het pak en heb de schade dus eigenlijk nog goed kunnen beperken met plek 17."

"Ik voelde me vandaag wel goed en de snelheid zat goed. Dit is minder dan 20 procent van de hele wedstrijd, er komen nog 5 dagen. Er is absoluut nog geen reden tot paniek."