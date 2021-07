Motorsportwereld rouwt opnieuw om 14-jarig talent na fatale crash

Na de dood van de 19-jarige Fransman Jason Dupasquier in de MotoGP van Italië moet de motorsportwereld nu opnieuw afscheid nemen van een groot talent.

Op 13 ronden van het einde kwam het tot een fatale botsing tussen de jonge Millán en een andere Poolse rijder. De Spanjaard bleef roerloos liggen en stierf uiteindelijk niet veel later in het ziekenhuis van Zaragoza.

"Het is met grote droefnis dat we moeten aankondigen dat Hugo Millán ons verlaten heeft. We zullen je glimlach, je grote hart en je professionaliteit altijd blijven herinneren. Rust in vrede, Hugo", deelde zijn team nog mee.